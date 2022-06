Dopo aver vissuto un momento di gloria negli anni '60, le case prefabbricate sono state per un lungo periodo abbandonate, considerate un tipo di costruzione di bassa qualità e poco flessibile. In questi ultimi anni però, stiamo assistendo ad un revival di questo genere di abitazione, veloci da costruire e proposte in modelli sempre diversi e adattabili in ogni tipo di contesto.

Senza contare i prezzi: si stima infatti che in media una casa prefabbricata un legno – la tipologia più comune – costi in media il 30% in meno rispetto a una soluzione tradizionale in mattoni, a cui si deve aggiungere il notevole risparmio in termini energetici che ci offrirà nel medio e lungo termine.

Lasciamoci allora conquistare anche noi da questo tipo di costruzione e scopriamo 5 case prefabbricate per tutte le tasche, a seconda delle esigenze: dalla villa elegante su più piani al piccolo bungalow ideale come rifugio di campagna nel week-end, ecco 5 soluzioni di varie dimensioni che ci lasceranno a bocca aperta. Stabilire un prezzo preciso per ognuna di esse non è possibile, perché ovviamente sono tante le variabili da considerare, dal costo del terreno, alla qualità dei materiali scelti per le rifiniture, al costo della manodopera che può variare tra diverse aree geografiche. In linea di massima però, teniamo conto della riduzione di cui abbiamo accennato sopra, rispetto a un'abitazione tradizionale.