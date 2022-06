Come sfruttare al massimo spazio in una cucina di 10 mq

La cucina è uno dei centri pulsanti della casa, spazio in cui si la vita quotidiana si articola in modi e momenti differenti durante l'arco della giornata. Spazio vissuto in maniera intensa, in cui le dimensioni dell'intimità e della condivisione si intrecciano senza soluzione.

In questo Libro delle Idee vedremo come sia possibile sfruttare al massimo lo spazio a disposizione anche quando questo è limitato al minimo indispensabile, sino a 10 mq. In un contesto del genere, ogni scelta diventa fondamentale, ogni elemento deve trovare collocazione nel modo più efficace ed economico in termini di spazio.

In questo caso, quindi, diventa importantissimo individuare le priorità sia rispetto allo spazio che alle proprie esigenze. Il piano cottura è elemento irrinunciabile, unitamente al lavandino e al frigorifero, a formare il cosiddetto triangolo di attività , struttura operativa fondante di ogni cucina.

Intorno a questi elementi, spazio alla creatività delle scelte di design più efficaci per dare vita a una cucina piccola, ma comunque in grado di essere confortevole e funzionale. Vediamo insieme come fare.