Una casa classica che si farà amare

La mansarda rappresenta uno spazio equilibrato e pieno di fascino. Al piano inferiore troviamo un soggiorno ampio che si sviluppa in base a cromie luminose e chiare, in netto contrasto con la pavimentazione che su questo piano cambia completamente per un parquet in legno scuro.

Due porte scorrevoli permettono l’accesso alla zona tv. In questa saletta è stata creata una parete attrezzata in grado di ospitare tv e libreria, mentre sul lato opposto è stato disegnato un divano su misura, perfettamente incassato in questa struttura che non ostacola in alcun modo il passaggio al centro dell’ambiente.