La casa prefabbricata che ti piacerebbe comprare

Esternamente l'edificio si presenta con un look moderno e lineare, che ricorda le architetture del Nord Europa, anche per le scelte cromatiche – il grigio, tra l'altro è di grande eleganza. Molto interessante il gioco degli scuri con le strisce di colore grigio chiaro, danno movimento a questa facciata così geometrica. Gli spazi non sono immensi, ma non manca proprio nulla, c'è un ampio garage e anche il giardino.