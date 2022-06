Il design dello studio: due luoghi dove ci piacerebbe lavorare

Non esiste giorno senza sentire almeno una persona parlare di lavoro: c’è chi si lamenta dei colleghi, chi degli orari troppo rigidi, chi vorrebbe sentirsi più a proprio agio, chi ha una postazione triste senza una finestra e, infine, chi proprio il lavoro non ce l’ha. Oggi non vogliamo parlare della crisi, ma, anzi, di chi l’ha risolta in parte con il potere della creatività. Per i mercati non esplorati o pronti ad accogliere l’innovazione, queste aziende devono nutrirsi di soluzioni diverse e idee nuove dal punto di vista del prodotto finale, ma non solo; visto che l’ispirazione non dorme mai, un lavoro che richiede un dispendio di energie mentali notevoli ha bisogno dell’ambiente giusto. I due progetti che vi stiamo per presentare hanno attirato subito la nostra attenzione perché dal luogo di lavoro, o dallo studio che abbiamo, dipende molto della nostra produttività, del nostro benessere e della nostra qualità della vita, visto che passiamo spesso più ore in ufficio che a casa.

Questo Libro delle Idee è caratterizzato da due progetti molto differenti dal punto di vista dello stile architettonico e dell’interior design, ma che riservano entrambi piacevoli sorprese a chi ha la fortuna di lavorare lì ogni giorno.