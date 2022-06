Una Casa di 1100 mq con degli Interni da Urlo!

Moderna, all'avanguardia e ricca di stile. Così potremmo descrivere questa casa progettata dallo studio Meulen Architects in fondo ad una riserva naturale in Bedfordview, a Johannesburg, in Sud Africa. Quello che la rende davvero sorprendente è la libertà assoluta con cui vengono gestiti gli spazi e i volumi, sia in orizzontale che in verticale. Il risultato è una serie di ambienti davvero unici, arredati con un'eleganza degna dell'involucro. Andiamo a vedere da vicino questa spettacolare residenza!