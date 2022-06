Più punti luce sono meglio di uno solo?

In questo Libro delle Idee vedremo come illuminare gli ambienti della casa sfruttando più punti luce, rappresenti il modo migliore per dare vita a spazi in cui la luminosità trovi un equilibrio tra la diffusione capillare e la presenza di zone illuminate da luci mirate.

La moltiplicazione dei punti luce è funzionale a dare rilievo e una adeguata illuminazione a punti differenti degli ambienti, arrivando laddove una luce più intensa serve in determinati momenti e per esigenze particolari. Nel caso, per esempio, dei piani di lavoro e cottura della cucina, o dello specchio del bagno, è utile ricorrere a luci orientate.

Ma non solo. Più punti luce servono anche a definire l'ambiente in termini spaziali, portando attraverso la luce a una definizione di ambiti differenti, senza dover ricorrere a separazioni fisiche. Lampadari e lampade da terra, fari orientabili e faretti, infatti permettono di unire e separare porzioni definite di un ambiente.

L'obiettivo è quello di raggiungere una illuminazione ben bilanciata dell'ambiente, in cui le luci artificiali e quella naturale si integrino in modo organico e fluido, per dare vita a spazi armonici, in cui tutte le attività possano svolgersi al meglio, nel modo più funzionale e confortevole possibile.

E allora non ci resta che vedere insieme perché più punti luce siano meglio di uno solo. Seguiteci.