L'architettura giapponese di Shigeru Ban

È un grande onore per noi potervi presentare l’opera dell’architetto giapponese Shigeru Ban, che di recente si è unito alla nostra famiglia di homify. Destinatario del Premio Pritzker di quest’anno, un vero e proprio Premio Nobel per l’architettura, lo studio di questo architetto di talento è noto per i suoi progetti innovativi che incorporano i progressi tecnologici e una sensibilità sorprendente per temi sociali, politici ed economici che sono al centro della discussione dell'architettura contemporanea.

Inoltre, possiamo riconoscere il suo lavoro attraverso un utilizzo di materiali preferiti e inusuali, come il cartone e la carta. Infatti, è proprio questa la particolarità che stupisce dei progetti di Shigeru Ban, molti dei quali composti da tubi di cartone che si fondono per gli spazi interni e esterni. Ricordiamo i suoi imponenti progetti istituzionali come il Centre Pompidou-Metz o il padiglione giapponese dell'Expo 2000 di Hannover, ma anche i progetti di architettura temporanea che sono sorti come rimedi in seguito diverse calamità naturali, principalmente come alloggio per i poveri e senzatetto. Oggi la nostra intenzione è quella di mostrarvi due progetti molto particolari: il primo si trova in Nuova Zelanda ed è nato in seguito al terremo del 2011; il secondo è un padiglione mobile per l'azienda Camper per la Volvo Ocean Race.