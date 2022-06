Valorizzare la casa con le piante da interno

La vostra creatività sarà un fattore rilevante per dare vita a delle bellissime composizioni di verde capace di ravvivare fino all’angolo più triste. In questa immagine vediamo esposti dei particolarissimi vasi in tessuto pietrificato, realizzati interamente a mano; ottenuti immergendo parti di panno in una miscela di sabbia, acqua e cemento. Dopo aver imbevuto generosamente il tessuto in questa miscela, si è proceduto con la modellazione dello stesso nella forma ricercata, per poi passare all'indurimento.

In questo caso, le piante da interno scelte per riempire questi meravigliosi vasi sono dei bellissimi gerani rosa; ma chiaramente è possibile adattare qualunque pianta da appartamento si desideri. Questi vasi per pianta da interno – nati da un'idea dell'architetto livornese, Daniele Stiavetti - sono disponibili sia in cemento grigio che in cemento bianco e possono anche essere colorati grazie all'uso di additivi.