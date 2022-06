Come arredare la casa in stile provenzale

La Provenza, quella regione della Francia del sud che comprende la Costa Azzurra, è stata fonte di ispirazione per molti attori, scrittori, viaggiatori, senza risparmiare i designer di interni e gli architetti. Esiste infatti uno stile, quello provenzale che viene proprio da questa splendida zona, dove le ville sono circondate da piantagioni di lavanda e prati verdi e dove il profumo dei campi è inconfondibile. Lo stile provenzale si presenta a metà tra il classico e il rustico, un mix che però si presenta in chiave moderna, capace di regalare agli ambienti un'atmosfera di pace e relax. Pensate ad esempio, a quel vecchio mobile relegato in cantina da mesi. Il suo essere così vecchio e malmesso gli ha garantito un posto in prima fila nell'umida oscurità del piano interrato del palazzo. Se la vostra idea è quella di dare una rimodernata alla casa e al suo arredo, allora anche il vecchio mobile può essere riesumato dalla buia cantina per essere ristrutturato e rimesso a nuovo in pieno stile provenzale. In questo modo avrete ridato vita a un vecchio mobile, senza spendere un'esagerazione.

Per questo e per altri motivi, negli ultimi tempi lo stile provenzale si è fatto apprezzare moltissimo, tanto da essere uno dei più utilizzati per arredare casa al giorno d'oggi. Stampe dai disegni floreali e tinte color pastello sono solo alcune delle caratteristiche che lo contraddistinguono. Vediamo comparire prevalentemente il legno, accostato spesso a mobili in ferro battuto e laccati in bianco, per dare maggiore luminosità agli spazi. Come detto, i colori da prediligere sono quelli solari, dal giallo all'albicocca. Ovvio che se siete amanti di altre cromie, anche il blu, l'azzurro cielo, il verde pallido, il bianco e il color lavanda (vero simbolo della Provenza) saranno perfetti per tinteggiare le pareti di casa.