Trasformazione scioccante a Novara- Prima e dopo

Il progetto che stiamo per presentarvi appartiene a quel genere degli interventi responsabili di un intero stravolgimento dello stato attuale. Ci troviamo a Novara, in Piemonte, in una casa a schiera appartenente a un complesso risalente alla prima metà del ‘900. Come possiamo immaginare, la struttura verteva in pessime condizioni, oltre al fatto che possedeva una suddivisione interna poco pratica e funzionale. Ora tutto è cambiato, sia fuori che dentro casa, e questo grazie all’intervento degli esperti dello studio di Architettura Ortu e Pillola Associati.