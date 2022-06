Una casa che usa la semplicità come arma segreta

Quello di oggi è un progetto diverso dal solito. Infatti, non si tratta di una ristrutturazione come tante altre, né un comune recupero, piuttosto è un atto d’amore verso il passato, un doveroso richiamo alla storia alla quale tutto è dovuto, soprattutto se si è portatori di un bagaglio culturale rilevante. Non credete si tratti di una casa nobiliare, di un luogo di prestigio o di culto. La struttura che stiamo per presentarvi, infatti, altro non era che una casa campidanese sita nel centro storico di Serramanna, in Sardegna. Il suo restauro, opera degli esperti dello Studio di Architettura Ortu e Pillola Associati, è stato pubblicato quale esempio di buona pratica nei “Manuali del Recupero dei Centri Storici della Sardegna” voluti dalla Regione Sardegna, come ausilio tecnico nella tutela dei centri storici all’interno del Piano Paesaggistico Regionale.

Curiosi di saperne di più? Scopriamolo insieme!