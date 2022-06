5 comportamenti da evitare per non far scappare il partner

Non c'è nulla come il disordine per creare malumori in famiglia. Dalle discussioni sui turni di pulizia alle recriminazioni sui ruoli nella coppia, le condizioni della casa possono infatti influire notevolmente sui rapporti a due. Per questo motivo il consiglio è di stabilirsi delle regole, per fare in modo che almeno gli spazi di uso quotidiano, come la cucina, il soggiorno e la camera da letto, siano sempre abbastanza in ordine, senza abiti sparsi in giro o libri e giornali appoggiati ovunque.

Arrivare a casa stanchi la sera ed entrare in un appartamento accogliente e ordinato come l'esempio qui proposto dall'Arch. GIUSEPPE GURRIERI ci aiuterà senz'altro a recuperare il buonumore dopo una dura giornata di lavoro.