74 mq completamente trasformati!

E ora diamo uno sguardo ai dettagli! Sotto il lavello della cucina due vani vuoti sono stati predisposti per la lavastoviglie e la lavatrice. Non male per un appartamento di soli 74 mq, non credete? La combinazione dei toni caldi del legno e dei toni di grigio poi, dà un effetto moderno e raffinato. Le lampade a LED che si trovano sistemate sotto pensili infine, rendono il tutto più tecnologico e funzionale..