Una casa che conosce la perfezione

Adesso ci accingiamo ad entrare nella dimora. I progettisti, Weberhaus, erano chiaramente alla ricerca di una combinazione perfetta per la sala da pranzo, ed eccola qui: la lampada sospesa sul tavolo spicca nello spazio, in cui l'intensità della luce può essere controllata in base alle esigenze di luminosità. Dall'immagine si può ottenere un assaggio della cucina con piano di lavoro in vista. In questo modo, lo chef può comunicare con gli altri membri della famiglia durante la preparazione dei cibi. Tutti gli elettrodomestici sono ecologici.