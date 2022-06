Una villa bella fuori ma irresistibile dentro

La camera degli ospiti non si presenta affatto come una camera di second’ordine, tutt’altro sfoggia un look elegante e pulito, caratterizzato da colori neutri, chiari, ma con qualche tocco rosso che dona personalità all’ambiente. La stanza inoltre, si connette direttamente con il giardino, non solo visivamente ma anche fisicamente, e questo grazie ad un’enorme porta finestra in cristallo.