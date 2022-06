Un appartamento classico per la vita moderna

Una porta dalla cucina ci fa accedere alla nuova zona giorno completamente ridisegnata. Un'idea da copiare è sicuramente la credenza in bianco dietro la porta: se abbiamo bisogno di un arredo di questo genere, questa soluzione non ingombra. L'open space si sviluppa come uno spazio moderno e luminoso, degno di qualsiasi appartamento contemporaneo. Diventa molto interessante il contrasto tra l’architettura d’interni e l’arredamento in pieno stile classico per design e materiali utilizzati.