Come rendere la casa romantica con i tessuti provenzali

Provenzale all over? No grazie. Non è infatti detto che lo stile romantico dei tessuti provenzali debba necessariamente riempire tutta la casa nella stessa misura. Puntare su un mix calibrato di tessuti provenienti da diversi stili, dal moderno al vintage, dall'eclettico allo scandinavo, aggiungendo un pizzico di provenzale, potrà costituire una piacevole alternativa, per rendere la propria casa, e in particolare il living, frizzante e vivace. Le tende a maxi quadri, si abbinano qui tramite un mix&match, a motivi barocchi e tessuti provenzali, non dimenticando di mescolare anche i colori.