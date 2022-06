L'incredibile trasformazione di un vecchio cortile

Una bellissima zona pranzo moderna! Ecco il risultato finale di questa ristrutturazione che ha visto nel giardino di prima un sacco di potenzialità nascoste. Qui, oltre alla zona con il tavolo da pranzo, è stato organizzato ancora un piccolo angolo relax. I materiali puri la fanno da padrone, legno e pietra naturale su tutto.

Il cortile ora ha anche una bellissima cucina da esterno con una brace ardente per il barbecue. La cucina in muratura è stata rivestita con pietra lavica, mentre le ante dei mobili sono in legno teak e, nonostante sia nata per essere usata in esterno, ha una linea moderna ed elegante esattamente come per un utilizzo indoor.