Dal più semplice al più ingegnoso: i portascarpe salvaspazio

Diciamocelo, le scarpe non sono mai abbastanza, e trovare loro una collocazione precisa all’interno della casa diventa a volte un’ardua impresa. Ma niente panico: la soluzione salva-spazio esiste eccome, che si tratti di un normale portascarpe da ingresso, o del più tattico antro in cui disporle, lo stratagemma è servito, a regola d'interior design! L’arte del sistemare le scarpe infatti può trovare potenziali alleati non solo in convenzionali scarpiere da posizionare come veri e propri mobili all’interno delle camere, bensì anche in angoli non sospetti, come cassettoni a scomparsa incastonati nelle scale stesse. Camaleontici o a contrasto, discreti o assolutamente di design, i mobiletti portascarpe potranno quindi sorprenderci non solo per dimensione e forma, ma anche e soprattutto per il rapporto tra funzionalità ed estetica.

Dai più ingegnosi a quelli più comunemente noti, facciamo allora un tuffo tra i modelli di portascarpe più interessanti, ideati e sistemati dai designer italiani ed esteri, da cui rubare ispirazione e individuare l'idea che fa al nostro caso.