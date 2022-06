Praticità e stile con il letto contenitore matrimoniale

L’azzurro come colore rilassante per antonomasia gioca un ruolo fondamentale all’interno di questa camera da letto in stile new-age. Come parte integrante della stanza a plasmare un piacevole “effetto box” ma decisamente non invasiva, la tonalità scelta per le pareti si accompagna delicatamente con l’interior design ton sur ton, pulito e dominato da complementi calibrati e dettagli in legno. Il letto contenitore matrimoniale caratterizzato da una struttura in frassino che riprende le finiture del restante ambiente, è posizionato al centro esatto e contornato solamente da alcuni piccoli oggetti che contribuiscono alla definizione dello stile. Per ricreare la sensazione d’ordine impeccabile qui proposta, e in linea con le tendenze minimaliste attuali, ecco che lo spazio contenitore ospitato nel letto matrimoniale rappresenterà un decisivo asso nella manica per tutti gli amanti del genere.