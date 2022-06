Dove e come ricavare il secondo bagno in casa

Se abbiamo una camera da letto spaziosa potremmo approfittarne per ricavare il secondo bagno, benché minuscolo. La maggior parte dei Comuni italiani non impone infatti più misure minime per il bagno e consente di realizzare ambienti ciechi, a patto che siano dotati di aspirazione forzata. Per essere sicuri di poter procedere è consigliabile comunque verificare sempre prima con l'ufficio tecnico del nostro Comune.

Un altro importante aspetto da valutare sarà la questione degli impianti idrici e di smaltimento delle acque nere: i condomini per esempio hanno solitamente i bagni incolonnati nella stessa posizione e per questo motivo potrebbe rivelarsi necessario ricorrere a un trituratore per wc. In questo modo potremo così realizzare un wc dove vorremo, anche con pochi metri quadri a disposizione. In questa proposta di STUDIO 23BASSI, per esempio, il secondo bagno è stato ricavato dalla cabina armadio.