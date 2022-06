7 Interior Design che usano il Legno e il Bianco in modo Incredibile!

Siamo in provincia d’Aosta, in un piccolo paese di montagna, in cui un progetto di ristrutturazione di un rustico, ha reso gli interni in legno un vero punto di forza. Recuperando la tradizione del materiale, tipica delle case montane, il suo impiego appare tuttavia moderno, ponte tra il design classico e quello contemporaneo. La zona giorno dello chalet presenta infatti un'anima attuale dal gusto giovane pur non tralasciando gli stilemi del territorio in cui è inserito. Il tavolo, essenziale e levigato pare essere stato ritagliato come porzione del rivestimento delle pareti, che avvolgono con calore e semplicità tutta la stanza. L'arredamento unisce differenti correnti d'interior mentre la presenza di divisioni in vetro, separano le aree funzionali della casa senza invadere o occupare ulteriore spazio, anzi facendosi veicoli di luce e freschezza. Un altro elemento suggestivo risulta il sistema di illuminazione, che enfatizza le sfumature del legno e le tinte del bianco ghiaccio tramite led incassati e lampade da soffitto minimali e moderne.