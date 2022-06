10 motivi per amare i lavandini in pietra

Due sono gli ambienti della casa in cui il lavandino è importante: una è la cucina, l'altro è il bagno. Ma molto più che in cucina, è proprio in bagno che rispetto a lavandino e il lavabo esistono una infinità di alternative, tanto dal punto di vista dei materiali che di quello delle forme. Perché se è vero che in cucina il ruolo del lavandino è strettamente collegato a quello dell'angolo cottura e del piano di lavoro, in bagno le soluzioni sono ancora più libere. Tra quelle disponibili, in questo Libro delle Idee abbiamo visto in particolare quelle del lavabo in pietra. Le linee e le forme sono molte e interessanti, così come le tonalità di colore e le texture che il lavandino in pietra o il lavello in pietra sono in grado di offrire. Un lavandino in pietra, infatti, rispetto a quelli più comunemente presenti nei bagni di case e appartamenti, portano in dote la ricchezza di materiali come granito e marmo, con la loro infinita gamma di motivi, venature naturali, sfumature, capaci da sole di caratterizzare l'intero ambiente del bagno.