Un'ode alla praticità: il tavolo rotondo allungabile

In questo libro delle idee homify vi presenta una ricca selezione di tavoli rotondi allungabili. Il tavolo di forma rotonda offre di per sé notevoli vantaggi. La mancanza di angoli e spigoli offre sempre, anche nella configurazione di partenza, la possibilità di ospitare delle persone in più quando necessario, semplicemente riducendo anche di poco la larghezza dei posti a tavola. Questo in particolare, come vedremo, quando si è in presenza di tavoli che alle gambe preferiscono una base centrale unica. A questa caratteristica connaturata con la forma rotonda, il tavolo rotondo allungabile aggiunge l'ulteriore capacità data dalla possibilità di espandere i volumi di appoggio a disposizione. Funzionale e pratico per natura, il tavolo rotondo allungabile rappresenta una soluzione ideale per tutti gli ambienti che hanno l'esigenza di trasformarsi in caso di necessità. Perfetti per la sala da pranzo che deve alle volte ospitare più persone, così come per lo studio che deve potersi trasformare in sala riunioni quando necessario. Il disegno, i materiali utilizzati, gli stessi meccanismi di allungamento, come vedremo, sono i più diversi. A rimanere immutata è la capacità del tavolo rotondo allungabile di offrire soluzioni pratiche, esteticamente gradevoli e versatili.