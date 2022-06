Tra classico e moderno: la vetrinetta per la casa contemporanea

Total white per una vetrina di stile provenzale. La struttura in legno è notevolmente slanciata in verticale. Le ante in vetro sono inserite in una modanatura che predilige linee curve e sinuose per le chiusure superiori e inferiori, un motivo che incornicia l'interno in maniera elegante. Un sottile cassetto è situato nella base inferiore, chiusa da un fregio che riprende le linee curve e le decorazioni di quello posto nella parte alta. Classica per stile, una vetrinetta funzionale e versatile per un ambiente raffinato.