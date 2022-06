Sedie trasparenti per un design moderno

Ci sono moltissime tipologie di sedie, per altrettanti stili differenti con i quali poter arredare la propria casa. Possiamo trovare quelle vintage, andare a spulciare nei mercatini di antiquariato cercando quelle realizzate prima dell'inizio del secolo, amare quelle in stile minimal, oppure desiderare moltissimo quelle dal design particolarissimo. Oggi vogliamo concentrare la nostra attenzione sul colore o meglio, il non colore, di questi oggetti: vogliamo infatti parlarvi di quelle trasparenti, quelle visibili, ma non troppo. Sedie trasparenti che sembrano arrivare direttamente dal futuro e che, comunque, non appartengono ad un passato poi così troppo lontano. La prima venne infatti brevettata nel 1934 e durante il corso degli anni venne poi perfezionata fino ad ottenere quella tipologia di sedia trasparente che intendiamo nel nostro immaginario comune.

Oggi, la scelta di acquistare una sedia invisibile , piuttosto che una dalla forma pesante, può essere un ottimo compromesso per arredare con stile spazi non troppo grandi, oppure per realizzare una sala da pranzo alternativa, magari creando un contrasto tra vecchio e nuovo, abbinando la sedia dalle forme contemporanee ad un tavolo visibilmente risalente ad un'epoca passata: un modo di arredare irriverente e di grande impatto. Abbiamo dunque scelto per voi cinque differenti tipologie di sedute trasparenti, che possono esservi di ispirazione qualora desideriate cambiare l'arredo della vostra sala da pranzo, o semplicemente dare un tocco differente all'ambiente.