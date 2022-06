Top 10 – Bagni di lusso

Il lusso e la stravaganza sono qualcosa che non tutti possono avere la fortuna di vivere ogni giorno. Noi oggi, invece, vogliamo sentirci dei privilegiati, per questo abbiamo preparato per voi una selezione di alcune delle case più lussuose su homify, con le loro relative camera da bagno. Le principali caratteristiche distintive di questi ambienti sfarzosi riguardano lo spazio a disposizione, l’utilizzo di materiali nobili, la progettazione dei mobili su misura, la quantità d’illuminazione naturale e il tipo di decorazioni utilizzate. Un altro fattore determinante è l’integrazione di questo ambiente con tutta l'architettura dell'abitazione, un fattore che non si può trascurare. Anche gli stili di decorazione possono differire molto: il passo tra lusso, stravaganza e kitsch è molto breve; è importante quindi un progetto equilibrato, elegante, funzionale e minimale, così come si può vedere negli esempi che vi stiamo per presentare.