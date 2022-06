In una casa, si sa, le esigenze cambiano molto rapidamente. Per questo motivo, a volte un appartamento che fin a pochi mesi prima ci sembrava comodo e confortevole, potrebbe rivelarsi troppo piccolo. Spesso, una delle situazioni più frequenti è la necessità di ricavare una stanza in più. Potremmo per esempio avere bisogno di una zona studio, piuttosto che di un ripostiglio o di una camera per gli o ospiti o di più spazio per i nostri figli. Qualsiasi siano le nostre ragioni, scopriamo insieme come creare facilmente una stanza in più senza bisogno si stravolgere la casa o di grandi opere murarie.