Una villa in via Ovidio a Roma

Per prima cosa dunque, vogliamo introdurvi nel magnifico salotto situato nel piano attico dell'abitazione. Qui la ristrutturazione ha interessato tutta la superficie abitativa, all'inizio concepita con una pianta molto, forse troppo articolata, con diversi disimpegni e corridoi che toglievano spazio utile per le zone più vissute della casa, come la bella zona living che vediamo nella foto ad esempio. Spostando l'ingresso in una posizione più centrale si è quindi ottenuto il recupero di spazi prima destinati al disimpegno: come oggi ben sappiamo, queste aree di passaggio non sono più molto funzionali alla moderna concezione d'abitare.