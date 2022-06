Tre buoni motivi per scegliere un open space

Se sentiamo di non poter rinunciare totalmente alla nostra privacy, sentendo l'esigenza di proteggere almeno la zona notte dagli occhi dei nostri ospiti, potremmo allora optare per limitare la soluzione dell'open space in un'area vocata per eccellenza ad accogliere chi viene a farci visita e cioè, la zona giorno. Conquistare una nuova fluidità delle metrature presenti in cucina ci permetterà di svolgere le mansioni di ogni giorno in maniera più rilassata, non dovendoci preoccupare di spazi angusti tra un elettrodomestico e un altro e di piani di lavoro dalle dimensioni inadeguate. Nella foto vediamo come gli elementi strutturali divisori siano stati ridotti al minimo, lasciando una comunicazione libera tra living, zona pranzo e cucina: sono gli stessi elementi d'arredo che definiscono le loro funzionalità d'uso. Caldo parquet e giochi di luce naturale, provenienti da una grande vetrata e da altre finestre aperte in direzione del soffitto, fanno il resto.