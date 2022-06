homify 360°: il maso diventato casa per le vacanze

Più di 150 anni fa in Trentino Alto Adige, ancor prima che il termine agriturismo venisse coniato, nascevano le prime forme di ricezione del turismo a gestione famigliare in contesto rurale. Infatti in estate, quando le temperature iniziavano a farsi sentire, gli abitanti delle città altoatesine riparavano nelle fresche valli montane, trovando ospitalità presso i masi, le tradizionali abitazioni dei pastori-contadini di quei luoghi. Nonostante questa tipologia abitativa fosse da sempre stata molto amata dai cittadini del Trentino, qualche decennio fa l'Unione Europea aveva minacciato l'esistenza di questi veri e propri pezzi di storia popolare: allora si riteneva infatti che le popolazioni delle montagne dovessero cercare migliori condizioni di vita nelle città. Fortunatamente, grazie ai movimenti di protesta locali, presto i masi furono di nuovo protagonisti della regione, riconvertendosi in case per le vacanze o agriturismi, trasformandosi così in una grande risorsa economica per il territorio.

Oggi ci siamo spostati dunque in Trentino, e più precisamente a Cogolo di Pejo, una bella località sciistica che d'estate offre le bellezze di una natura rigogliosa. Qui abbiamo visitato per voi uno dei tradizionali masi di montagna, ristrutturato come una confortevole casa per le vacanze, che ci ha colpiti per un motivo ben preciso: il senso di casa, di un luogo famigliare dove sentirci subito a nostro agio, non appena solcata la soglia dell'abitazione.