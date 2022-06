La camera da letto che non ti aspettavi

Il progetto che abbiamo appena citato sopra ci introduce dunque ad un altro importante aspetto, e cioè l'apporto di luce, sia artificiale che naturale. In particolare è bene prediligere per la sera un tipo di illuminazione indiretta che non risulti troppo aggressiva per i nostri occhi: ci garantiremo così di entrare in tutta serenità in un totale rilassamento fisico, imprescindibile per abbandonarsi ad un sonno davvero riposante.

In questi termini, la soluzione ideata da questa esperta ci ha davvero convinti: il muro è stato articolato in un interessante cornice contenitiva, sia per una tenue pittura per le pareti che per un'intelligente retroilluminazione. Questa richiama nei suoi contorni il delicato disegno che muove la superficie dei due comodini a lati del letto, e sembra ritagliare quasi lo spazio elitario di un antro magico, dove scivolare nei nostri sogni.