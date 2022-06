Una casa assurda dentro e fuori!

La facciata posteriore è stata progettata in maniera tale da essere aperta per tutta la sua lunghezza. In cont contrapposizione con quello che abbiamo visto nell'immagine precedente, qui troviamo una serie di vetrate che costituiscono l'intera lunghezza della facciata. L'interno della casa è stato pensato per essere visivamente in comunicazione con la piscina, il solarium e prato, ai quali si accede grazie alle ante scorrevoli delle vetrate. L'esterno è arredato per godere pienamente dello spazio, quest'ultimo munito di un porticato dove poter pranzare o godere della frescura.