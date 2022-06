Lo stile classico contemporaneo riassunto in 5 progetti

Ci sono elementi che non possono mancare nel soggiorno classico. Per quanto riguarda le sedute, un'alternanza tra divani e poltrone attorno a un coffee table è ideale per creare un angolo da dedicare alla conversazione e all'ospitalità.

Nel soggiorno classico, poi, non può mancare una libreria, da usare come punto focale o di raccordo, come espositore per libri e oggetti cari, la libreria può diventare elemento fortemente caratterizzante. Anche in questo caso, come vediamo, elementi contemporanei convivono in un ambiente dal sapore antico.