6 soggiorni italiani tutti da copiare

Il soggiorno è lo spazio in cui quasi sempre si esprime e concentra l'idea di casa di chi la abita, la concezione stessa dello spazio domestico, della sua funzione che corre a cavallo tra luogo quotidiano e spazio della condivisione, tra decorazione e funzionalità, tra ospitalità e intimità.

Nel soggiorno, quindi, ritroviamo il gusto e cioè quella particolare sensibilità estetica che muove verso il bello e che si esprime nella casa attraverso le scelte di design, di materiali e colori, e quindi in generale della costruzione dello spazio abitativo, che rappresentano chi lo abita.

I 6 soggiorni italiani scelti per voi da homify rappresentano quindi un piccolo spaccato del gusto, della sua evoluzione e dell'ampiezza della gamma di letture in cui si può articolare. Scelte che tengono al centro e hanno come comune denominatore la volontà di dare vita a uno spazio in cui decorazione e funzionalità trovano una sintesi compiuta.

All'insegna dell'intimità e della relazione, perché il soggiorno è lo spazio della casa in cui più intensamente queste due dimensioni si intrecciano, esplicandosi in scelte di arredamento che alternano soluzioni differenti, in cui il gusto emerge nella ricca molteplicità delle sue sfaccettature.

Vediamole insieme.