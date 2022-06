Lo stile rustico italiano riassunto in 5 progetti

In questo Libro delle Idee vedremo 5 progetti che esemplificano 5 diversi approcci allo stile rustico mostrandone le caratteristiche principali. Si tratta di differenti riletture dello stile rustico, che però mantengono come comune denominatore le caratteristiche principali di questo stile.

E cioè un uso di materiali antichi per tradizione come il legno e la pietra. Materiali che sono messi in evidenza nelle strutture e quindi usati sia per la loro funzione puramente architettonica che in termini decorativi. Il segno della loro presenza viene anzi enfatizzato, valorizzato come uno degli stilemi che caratterizzano la casa.

La presenza di soffitti con travi a vista come quella delle pareti in muratura in pietra, serve a richiamare l'origine dello stile rustico e cioè l'abitazione di campagna, nella sua rude semplicità. Una casa improntata alla massima funzionalità, in cui ogni elemento rifugge da orpelli alla ricerca di una estrema efficacia.

Il calore che emana dagli ambienti è quindi affidato alla naturale bellezza della semplicità, alla ricchezza disadorna di strutture di antica concezione e di materiali carichi di dimensioni, profondità, rimandi, motivi naturali che portati in primo piano diventano essi stessi un modo per interpretare lo spazio domestico.

E allora vediamoli insieme, questi progetti che riassumono le caratteristiche dello stile rustico. Seguiteci.