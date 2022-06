homify 360°: una casa di lusso in Costa Smeralda

Anche le luci hanno un'importanza particolare in tutta la casa, sia all'interno che all'esterno seguendo una filosofia doppia. In alcuni casi esse assumono una connotazione scenografica, in altri invece sono fonti luminose non apparenti che hanno la funzione di illuminare qualcosa in particolare. Infatti alcune sono volte a dare luce all'architettura o all'arredo senza mai lasciare nulla al caso, proprio come il resto della casa fa con altri elementi.