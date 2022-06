5 abitazioni rurali italiane di cui innamorarsi

Da antico caseggiato rurale risalente alla fine dell'800, a villa da sogno e dai tratti contemporanei, tutti da ammirare. Con ancora gli elementi tipici della tradizione costruttiva iblea vivi e visibili sia all'esterno che all'interno, l'edificio è stato riconvertito in residenza per vacanze. La pietra calcarea locale che caratterizza la muratura in faccia vista crea un ponte tra ambiente outdoor e indoor per il suo sapore rustico, richiamato d'altronde anche dalla scelta dell'arredamento. La pavimentazione rispecchia il gusto retrò di origine della villa, e presenta perciò marmette in cemento nelle sfumature di avorio e grigio. Tutt'attorno si può godere dell'ombra degli ulivi da una splendida piscina a sfioro, che nelle ore serali diventa punto di forza suggestivo del giardino per illuminazione e colore.