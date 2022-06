Il Markthal Rotterdam nei Paesi Bassi

Nella progettazione e costruzione di questo punto di riferimento architettonico è stato dato grande spazio al principio della sostenibilità. L'intero dell’edificio è riscaldato con un sistema di teleriscaldamento che consiste essenzialmente nella distribuzione, attraverso una rete di tubazioni interrate, di acqua calda o vapore.

Per il controllo del clima all'interno è stato escogitato un sistema che attraverso delle aperture nella struttura del soffitto fornisce continuamente aria fresca. Anche la protezione degli uccelli è stata presa in considerazione nella progettazione: sul lato ovest degli ultimi piani ci sono delle grandi nicchie per i volatili, mentre sul primo livello ci sono diversi nidi per le rondini. Il garage è stato costruito con tecniche moderne e dispositivi tecnologici: un sistema di parcheggio assistito con un riconoscimento della targa e stazioni di ricarica per auto elettriche che contribuiscono al basso tasso d’inquinamento della città.