L’aria condizionata: cosa serve sapere e come risparmiare?

Per quanto riguarda l’installazione dei condizionatori con split l'ideale sarebbe collegare quest'ultimo il più possibile vicino alla parete esterna su cui è installato il motore, per limitare al minimo il disagio causato da cavi e tubi. Inoltre, ricordiamoci che lo split, andrà collegato a un tubo per lo scolo della condensa e che quindi dovrà assumere una posizione più alta rispetto al motore dove confluisce il tubo di scolo.

In linea generale, dovremo fare in modo che sotto all'uscita dello split non vi siamo ostacoli, come travi o mensole, che potrebbero fare rimbalzare il flusso dell'aria, disperdendolo inutilmente. Inoltre, attenzione a fare in modo che il flusso non cada direttamente sulle persone, per evitare disagi ed eventuali problemi di salute legati all'esposizione al getto di aria ferra. Se disponiamo di una nicchia, potremmo pensare di utilizzarla per alloggiarvi lo split, mimetizzandolo, come vediamo in questa proposta di GK ARCHITETTI. L'importante sarà verificare la direzione del flusso dell'aria.