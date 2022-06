La nuova vita di un appartamento antiquato

Come sappiamo, tutte le abitazioni riflettono lo spirito degli inquilini. Ma questo non sempre avviene e, in effetti, quando si acquista una nuova casa, spesso accade di dover intraprendere una serie di riforme per fare in modo che diventi la casa dei sogni in cui vivere. Questo è ciò che hanno pensato i professionisti di Ideeaa, uno studio coreano che ha effettuato una profonda riforma di un appartamento, arredato in maniera sciatta e che versava in uno stato di degrado. Addentriamoci in questa interessante riforma.