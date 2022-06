Una mansarda moderna che sa essere open space

Passiamo ai mobili della cucina. Benché le rifiniture siano sicuramente moderne, l’uso del legno color tortora e bianco ci porta ad una dimensione legata marginalmente allo shabby chic. La scelta di questo materiale per le ante dei mobili e per il tavolo rimane però la più saggia, visto i soffitti in legno della mansarda.

Sull'altro lato di questa zona dell’open space troviamo una parte attrezzata per gli elettrodomestici che in realtà non è altro che la continuazione dell’arredamento della zona tv.