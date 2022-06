Top 5 della settimana – Prima e Dopo da togliere il fiato

Con questo articolo parliamo delle pareti in cartongesso, e alle loro alternative. Pratiche, decorative, le pareti in cartongesso (così come i soffitti) risolvono problemi di spazio, ricavano nicchie, talvolta offrono un'alternativa ai mobili. Si possono collocare ovunque, e per qualunque scopo. In cucina, per ricavare mensole o per dar vita a pratici divisori.