Il benessere dal legno e dal fuoco

Recuperare le energie e sentirsi bene con sé stessi sono passi fondamentali per riuscire a godere a piene mani della vita. Gli antichi romani lo sapevano e sono stati i precursori delle odierne stazioni termali e Spa. Per la cultura romana, questi luoghi dedicati al relax erano uno dei principali punti d'incontro per i cittadini, per lo scambio d'idee, patti commerciali o accordi di altro tipo. Il termine Spa si pensa sia l'acronimo latino di ’salus per aquam , cioè la salute attraverso l'acqua’. Lo Studio D73 e l'Arch. Alessio Patalocco, in questi due progetti di Spa che stiamo per presentare, si sono occupati proprio di questo.