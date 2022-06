La ristrutturazione di una casa: il prima e il dopo

Il bagno forse era la stanza messa meno peggio, ma con gli arredi e soluzioni inadatte. Ad ogni modo, il cambio è stato drastico, sia per quanto riguarda l’organizzazione, sia per quanto riguarda i materiali. La luce è stato un elemento fondamentale da perseguire per questa ristrutturazione, e questa camera da bagno ne è la prova: materiali chiari tendenti al bianco e uno specchio grande per aumentare la percezione di spazio e luminosità. Una bella differenza con il bagno antiquato prima dell’intervento, con un color legno opaco per i pavimenti che non rendeva giustizia al reale potenziale della camera.

Per le pareti si sono utilizzate piastrelle in finto marmo, una soluzione economica e ideale per tutte le case se si vuole risparmiare.