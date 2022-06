80 mq per casa rustica piena di fascino

Entrando ci troviamo direttamente in sala da pranzo. Oltre quest spazio possiamo intravedere l'accesso alla zona notte. Gli arredi sono molto semplici: un classico mobile in legno con ante vetrate è utilizzato per riporre piatti e accessori per la tavola. Questo pezzo è completato da alcuni complementi assolutamente essenziali, come il vaso sferico, e infine il quadro, con la sua cornice dorata, dà un tocco di luce e conferisce importanza a questo angolo. Il tavolo ha una moderna struttura in metallo e vetro, perfetta in abbinamento al pavimento in cotto.