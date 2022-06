Come creare un armadio su misura per ogni tua necessità

Temiamo che un armadio possa ulteriormente ridurre la luminosità della nostra camera da letto? Creiamo un armadio con ante in vetro, che permettano alla luce di filtrare, come vediamo in questo affascinante esempio. Ci basterà attrezzarci con dei pannelli di vetro montati su telaio, da far scorrere su binario. In questo modo otterremmo una soluzione elegante e di grande effetto, perfetta anche per creare una mini cabina armadio in prossimità di una finestra.