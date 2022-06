Prima e dopo di un appartamento anni Settanta

Alle spalle del soggiorno, nascosta all’interno di un volume in muratura, troviamo la cucina. La discrezione la contraddistingue appare perfetta per il genere di ambiente al quale appartiene. I colori sono chiari, bianco per le superfici verticali e legno chiaro per quelle orizzontali, perfetti per il rivestimento delle pareti che ricorda l’animo vintage della casa.