La vita come una scala

Ci rechiamo al piano superiore, o inferiore, come si preferisce. Gli oggetti del nostro interesse sono scale d'interno, vere e proprie forme d'arredo per materiali, ma soprattutto per idee. A meno di usare una scala a pioli, tranne forse qualche abitazione in stile scandinava, la scala si presenta come un elemento essenziale della casa dalle innumerevoli configurazioni: una tipologia modulare può sfruttare ampi spazi della casa oppure si può usare una scala a chiocciola o elicoidale per stanze più ristrette.

L'andamento della scala ha un'armonia lineare se dritta, anche con pianerottolo, o più curiosa se ha uno o più giri. La lista dei materiali è varia, si va dal cemento al vetro, dal marmo lussuoso ma freddo, al legno di vari tipi, fino ad un metallo come l'alluminio, più malleabile e più facile da lavorare ma allo stesso tempo leggero, stabile e resistente.